Потери РФ: за сутки ВСУ "минусовали" еще 500 оккупантов, уничтожили 23 танка и вертолет

ВСУ уже уничтожили более 60 тысяч российских военных. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Так, на 2 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 60 110 человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 60110 (+500) человек ликвидировано;
- танков – 2377 (+23) ед;
- боевых бронированных машин – 4975 (+26) ед;
- артиллерийских систем – 1405 (+8) ед;
- РСЗО – 337 (+1) ед;
- средства ПВО – 176 (+0) ед;
- самолетов – 264 (+0) ед;
- вертолетов – 227 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) ед;
- специальная техника – 131(+0).
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авиация поразила опорный пункт врага.
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