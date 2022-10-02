Потери РФ: за сутки ВСУ "минусовали" еще 500 оккупантов, уничтожили 23 танка и вертолет

ВСУ уже уничтожили более 60 тысяч российских военных. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Так, на 2 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 60 110 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 60110 (+500) человек ликвидировано;

танков – 2377 (+23) ед;

боевых бронированных машин – 4975 (+26) ед;

артиллерийских систем – 1405 (+8) ед;

РСЗО – 337 (+1) ед;

средства ПВО – 176 (+0) ед;

самолетов – 264 (+0) ед;

вертолетов – 227 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли/катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) ед;

специальная техника – 131(+0).

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авиация поразила опорный пункт врага.

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