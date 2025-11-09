- Дата публикации
Потери РФ за сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 9 ноября
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1151070 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1151070 человек.
Об этом 9 ноября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 151 070 (+970) человек
танков — 11 335 (+5)
боевых бронированных машин — 23 545 (+1)
артиллерийских систем — 34 340 (+19)
РСЗО — 1 538
средства ПВО — 1 239
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 368 (+440)
крылатые ракеты — 3 926 (+8)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 66 880 (+85)
специальная техника — 3 993
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).