Война
320
Потери РФ за сутки выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 9 ноября

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1151070 человек личного состава.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1151070 человек.

Об этом 9 ноября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 151 070 (+970) человек

  • танков — 11 335 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 545 (+1)

  • артиллерийских систем — 34 340 (+19)

  • РСЗО — 1 538

  • средства ПВО — 1 239

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 368 (+440)

  • крылатые ракеты — 3 926 (+8)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 880 (+85)

  • специальная техника — 3 993

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).

320
