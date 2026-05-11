Война
295
1 мин

Потери РФ за второй день перемирия: Генштаб обновил данные

Вторые сутки перемирия отметились на фронте активным уничтожением артиллерии и беспилотников россиян.

Ирина Лабьяк
Потери России на фронте / © Associated Press

Несмотря на объявленный режим перемирия, фронт не стихает и российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери в живой силе и технике. Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику, где за сутки 10 мая зафиксирована ликвидация более 900 захватчиков.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Сети.

Потери врага на 11 мая 2026 года

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны до 11 мая 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 342 030 (+920) человек

  • танков — 11 924 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 551 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 41 863 (+76) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1 783 (+1) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1 373 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1 371 (+9) ед.

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 284 254 (+1 557) ед.

  • крылатых ракет — 4 585 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 95 710 (+231) ед.

  • специальной техники — 4 178 (+2) ед.

Напомним, россияне используют затишье на фронте для усиления наступательного потенциала, проведения ротаций и подвоза сил. Представитель Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что оккупанты взяли паузу, чтобы избежать эксцессов во время парада, однако украинская армия тоже использует это время для налаживания собственной логистики и ротаций.

