Потери России хуже, чем кто-либо думает – The Telegraph

В материале отмечается, что армия Путина находится в ужасающем состоянии. В то же время ВСУ внедряют новые способы ведения войны, такие как дроны.

Оценки российских потерь в войне против Украины от Запада кажутся вдвое меньше, чем заявляют украинцы, однако, вполне возможно, что именно украинцы правы. А долгосрочные расходы на боеприпасы для РФ могут оказаться разрушительными.

Об этом в статье для The Telegraph пишет полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон – бывший командир 1-го королевского танкового полка.

Автор материала отметил, что речь президента России Владимира Путина на параде 9 мая была отчаянной, даже обманчивой. В частности, он утверждал, что против России развязана настоящая война; что Запад стремится к "распаду и уничтожению" РФ.

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"Единственный человек, который движется к этой цели, — это сам Путин. Его армия находится в ужасном состоянии, многочисленные отчеты свидетельствуют о том, что войска воюют без соответствующих бронежилетов. Юношей призывают и бросают в мясорубку Донбасса, подкрепляя устаревшими танками. Они противостоят силам, объединяющим современное западное оборудование со значительными новыми тактическими инновациями. И их режут", – говорится в статье.

Сообщения Украины о потерях россиян напоминают что-то с фронтов Первой мировой войны, когда ежедневно были сотни убитых и раненых. Западные аналитики, как правило, более консервативны в своих оценках. Однако война в Украине не похожа "на те, которые мы видели раньше". Так, автор отмечает, что ВСУ внедряют новые способы ведения войны, используя беспилотники как ударное оружие и для слежки.

"Уникально для украинского конфликта использование беспилотников. Некоторые аналитики предполагают, что использование стандартного соотношения погибших/раненых будет очень далеким от отражения смертоносности этого нового способа ведения войны. И темпы изменений будут продолжаться", – говорится в материале.

Автор обращает внимание, что украинские войска развивают технику, ориентированную не только на точную атаку, но и на наведение артиллерийского огня.

"Сейчас существуют сотни крошечных дронов с удивительно мощными камерами, которые передают оружию детальные изображения и высокоточные метаданные. Это тип войны, с которым мало кто в НАТО сталкивался; когда показатели российских потерь, по оценкам Запада, кажутся вдвое меньше, чем заявляют украинцы, вполне возможно, что украинцы правы", – отмечается в статье.

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Это подтверждает борьба в России по поиску солдат.

По мнению автора, обеим сторонам может не хватать боеприпасов, но, похоже, у Кремля не хватает солдат, чтобы стрелять этими боеприпасами. Долгосрочные расходы для России, вероятно, будут разрушительными.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ на 10 мая, российские потери в войне против Украины составляют 196 310 солдат. Так, только за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано еще 690 вражеских бойцов.

Издание CNN информировало, что из-за недостатка вооружения россияне опрокидывают на линию фронта старые советские танки Т-55. Однако эти машины еще не могут быть эффективными.

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