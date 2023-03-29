Потери России и Украины на войне: Маляр назвала соотношение погибших воинов ВСУ и оккупантов

В Минобороны подчеркнули, что, к сожалению, потери среди ВСУ тоже есть.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что соотношение потерь ВСУ и оккупантов на востоке Украины составляет 1:10.

Об этом она написала на своем телеграм-канале.

Анна Маляр подчеркнула, что, к сожалению, в ВСУ также есть потери. Однако они гораздо меньше, чем у российской оккупационной армии, беспощадно штурмующей наши позиции.

"Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но все же", - написала Маляр.

Потери российской оккупационной армии в войне против Украины

По состоянию на 29 марта 2023 года потери российской оккупационной армии на войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ, составляют:

личного состава - около 172 340 (+610) человек ликвидировано,

танков - 3609 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6966 (+0) ед,

артиллерийских систем - 2659 (+6) ед,

РСЗО - 526 (+1) ед,

средств ПВО - 277 (+0) ед,

самолетов - 306 (+1) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+4),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5507 (+5) ед,

специальной техники - 288 (+1).

Министр обороны Британии Вен Уоллес считает, что 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.

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