Потери России и Украины на войне: Маляр назвала соотношение погибших воинов ВСУ и оккупантов

В Минобороны подчеркнули, что, к сожалению, потери среди ВСУ тоже есть.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что соотношение потерь ВСУ и оккупантов на востоке Украины составляет 1:10.
Об этом она написала на своем телеграм-канале.
Анна Маляр подчеркнула, что, к сожалению, в ВСУ также есть потери. Однако они гораздо меньше, чем у российской оккупационной армии, беспощадно штурмующей наши позиции.
"Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но все же", - написала Маляр.
Потери российской оккупационной армии в войне против Украины
По состоянию на 29 марта 2023 года потери российской оккупационной армии на войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ, составляют:
- личного состава - около 172 340 (+610) человек ликвидировано,
- танков - 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6966 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 2659 (+6) ед,
- РСЗО - 526 (+1) ед,
- средств ПВО - 277 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+1) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+4),
- крылатых ракет - 911 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5507 (+5) ед,
- специальной техники - 288 (+1).
Министр обороны Британии Вен Уоллес считает, что 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.
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