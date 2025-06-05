Потери России и Украины в войне: аналитики обнародовали новые цифры

Война в Украине / © ТСН.ua

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Уже этим летом количество потерь личного состава российской армии может достичь миллиона. У обеих сторон вооруженного конфликта пока зафиксировано примерно 1,4 миллиона потерь.

Об этом говорится в обзоре состояния войны в Украине, подготовленном Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Согласно оценкам, опубликованным аналитическим центром, Россия уже понесла 950 000 потерь, и учитывая, что известно, что она ежедневно несет 1000 новых потерь в боях, этим летом эта цифра может достичь одного миллиона. Из этих 950 000, по оценкам CSIS, 250 000 являются смертельными потерями.

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CSIS заявила, что Украине удалось сохранить жизни собственных солдат благодаря лучшему подходу к интеграции оборонительных сооружений и отсутствию тактики с высокими потерями, например использование тактики человеческой волны для разведки боем. Тем не менее, по оценке аналитиков, Украина понесла 400 000 потерь, от 60 000 до 100 000 из которых погибли.

В своем дайджесте CSIS утверждает, что, в отличие от боевых действий в начале войны, Россия продвигается в своем наступлении значительно медленнее.

За первые пять недель 2022 года Россия захватила 120 000 квадратных километров территории Украины, тогда как за последние 12 месяцев она захватила лишь 5 000 квадратных километров, причем со значительно большими потерями.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 июня составили 992 750 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 930 захватчиков.

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