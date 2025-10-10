- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 10 октября: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки ликвидировано более 1100 российских оккупантов и немало вражеской техники.
По состоянию на утро 10 октября ВСУ уничтожили 1120510 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 120 510 (+1120) человек
танков – 11246 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23339 (+14) ед
артиллерийских систем – 33547 (+13) ед
РСЗО – 1517 (+0) ед
средства ПВО – 1225 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 68547 (+254)
крылатые ракеты – 3841 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63775 (+70)
специальная техника – 3973 (+0)
Напомним, в ISW обнародовали шокирующие цифры о потерях РФ. Россия теряет десятки тысяч солдат ежемесячно. По данным американских специалистов, с января по август 2025-го российские войска понесли наибольшие потери на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.