Потери России на 10 января: Генштаб обновил данные
оккупанты потеряли еще четыре танка и 18 крылатых ракет.
По состоянию на утро 10 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 217 810 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 217 810 (+880) человек
танков – 11 530 (+4) ед.
боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.
артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.
РСЗО – 1 597 (+1) ед.
средства ПВО – 1269 (+0) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.
крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.
специальная техника – 4039 (+2) ед.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано по меньшей мере 19 российских генералов . Потери среди высшего командного состава РФ фиксировались не только в зоне активных боевых действий, но непосредственно на территории России. Речь идет об успешных ударах по штабам, сложных диверсионных операциях и взрывах.