Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
421
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 10 января: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще четыре танка и 18 крылатых ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ в войне выросли еще почти на 900 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 10 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 217 810 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 217 810 (+880) человек

  • танков – 11 530 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.

  • артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.

  • РСЗО – 1 597 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1269 (+0) ед.

  • самолетов – 434 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.

  • крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.

  • специальная техника – 4039 (+2) ед.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано по меньшей мере 19 российских генералов . Потери среди высшего командного состава РФ фиксировались не только в зоне активных боевых действий, но непосредственно на территории России. Речь идет об успешных ударах по штабам, сложных диверсионных операциях и взрывах.

Дата публикации
Количество просмотров
421
