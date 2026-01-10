Потери России на 10 января: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне выросли еще почти на 900 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 10 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 217 810 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 880 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 217 810 (+880) человек

танков – 11 530 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.

артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.

РСЗО – 1 597 (+1) ед.

средства ПВО – 1269 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.

крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.

специальная техника – 4039 (+2) ед.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано по меньшей мере 19 российских генералов . Потери среди высшего командного состава РФ фиксировались не только в зоне активных боевых действий, но непосредственно на территории России. Речь идет об успешных ударах по штабам, сложных диверсионных операциях и взрывах.