- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 11 февраля: Генштаб обновил данные
Потери Российской Федерации в войне выросли на 820 захватчиков.
По состоянию на 11 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 249 380 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 249 380 (+820) человек
танков — 11 661 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 020 (+2) ед.
артиллерийских систем — 37 148 (+59) ед.
РСЗО — 1 638 (+1) ед.
средства ПВО — 1298 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 130 711 (+1 551) ед.
крылатые ракеты — 4 270 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 77 969 (+235) ед.
специальная техника — 4070 (+0) ед.
Как сообщалось, на днях ВСУ уготовили по пунктам управления дронами и составам оккупантов РФ. Под прицелом оказались военные объекты противника на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессорки.