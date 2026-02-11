ТСН в социальных сетях

Потери России на 11 февраля: Генштаб обновил данные

Потери Российской Федерации в войне выросли на 820 захватчиков.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России в войне.

Потери России в войне снова возросли. / © Associated Press

По состоянию на 11 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 249 380 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 249 380 (+820) человек

  • танков — 11 661 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 020 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 37 148 (+59) ед.

  • РСЗО — 1 638 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1298 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 130 711 (+1 551) ед.

  • крылатые ракеты — 4 270 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 77 969 (+235) ед.

  • специальная техника — 4070 (+0) ед.

Как сообщалось, на днях ВСУ уготовили по пунктам управления дронами и составам оккупантов РФ. Под прицелом оказались военные объекты противника на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессорки.

