- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 11 марта: Генштаб назвал реальные цифры
Россияне активно теряют как личный состав, так и технику и вооружение.
По состоянию на 11 марта ВСУ уничтожили 1 275 980 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 275 980 (+990) человек
танков — 11 763 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 177 (+3) ед.
артиллерийских систем — 38 263 (+61) ед.
РСЗО — 1 680 (+1) ед.
средства ПВО — 1328 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 170 966 (+2 157) ед.
крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.
корабли / катера — 31 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 82 791 (+281) ед.
специальная техника — 4 088 (+1) ед.
Как сообщалось, накануне ночью Силы обороны «пробили» тылы РФ под Донецком. В частности, украинские дроны поразили склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе оккупированного Донецка.