Война
286
Потери России на 11 марта: Генштаб назвал реальные цифры

Россияне активно теряют как личный состав, так и технику и вооружение.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ в войне.

Утраты РФ в войне. / © gettyimages.com

По состоянию на 11 марта ВСУ уничтожили 1 275 980 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 275 980 (+990) человек

  • танков — 11 763 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 177 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 38 263 (+61) ед.

  • РСЗО — 1 680 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1328 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 170 966 (+2 157) ед.

  • крылатые ракеты — 4 403 (+0) ед.

  • корабли / катера — 31 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 82 791 (+281) ед.

  • специальная техника — 4 088 (+1) ед.

Как сообщалось, накануне ночью Силы обороны «пробили» тылы РФ под Донецком. В частности, украинские дроны поразили склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе оккупированного Донецка.

286
