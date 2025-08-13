ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1668
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 13 августа: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли еще 23 артсистемы и почти сотню дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

За прошедшие сутки уничтожены 890 российских солдат. / © Associated Press

По состоянию на утро 13 августа ВСУ уничтожили 1066110 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 066 110 (+890) человек,

  • танков – 11099 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23127 (+8) ед

  • артиллерийских систем – 31429 (+23) ед

  • РСЗО – 1465 (+1) ед

  • средства ПВО – 1207 (+2) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50852 (+99)

  • крылатые ракеты – 3558 (+2)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 58265 (+46)

  • специальная техника – 3937(+0).

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали по потерям российской армии в войне с Украиной. Сейчас у оккупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов. По его словам, сейчас потери российской армии втрое больше украинской, то есть «приблизительно 1 к 3».

