- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2189
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику. Уничтожены еще пять танков и 29 артсистем.
По состоянию на утро 14 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 1 067 100 (+990) человек,
танков – 11104 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед
артиллерийских систем – 31458 (+29) ед
РСЗО – 1466 (+1) ед
средства ПВО – 1207 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191)
крылатые ракеты – 3558 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 58456 (+191)
специальная техника – 3937 (+0)
Как сообщалось, Россия захватила рекордные территории в сутки перед важными переговорами. оккупанты завладели 110 квадратными километрами территории – это рекордный показатель с мая 2024 года.