ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2189
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 14 августа: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику. Уничтожены еще пять танков и 29 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ

За сутки уничтожены почти тысячи солдат России. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 14 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 1 067 100 (+990) человек,

  • танков – 11104 (+5) ед

  • боевых бронированных машин – 23130 (+3) ед

  • артиллерийских систем – 31458 (+29) ед

  • РСЗО – 1466 (+1) ед

  • средства ПВО – 1207 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51043 (+191)

  • крылатые ракеты – 3558 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 58456 (+191)

  • специальная техника – 3937 (+0)

Как сообщалось, Россия захватила рекордные территории в сутки перед важными переговорами. оккупанты завладели 110 квадратными километрами территории – это рекордный показатель с мая 2024 года.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie