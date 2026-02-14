- Дата публикации
Потери России на 14 февраля: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли около 30 артсистем и более 900 БпЛА.
По состоянию на 14 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 252 020 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 252 020 (+1 070) человек
танков — 11 668 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 031 (+3) ед.
артиллерийских систем — 37 282 (+28) ед.
РСЗО — 1 645 (+3) ед.
средства ПВО — 1300 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 306 (+914) ед.
крылатые ракеты — 4 286 (+0) ед.
корабли / катера — 29 (+1) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 78388 (+120) ед.
специальная техника — 4071 (+1) ед.
Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что в войне в Украине на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Ким Чен Ина . В Курской области остается еще примерно 11 тыс. солдат КНДР.