Потери России выросли более чем на тысячу захватчиков. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на 14 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 252 020 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 1 252 020 (+1 070) человек

танков — 11 668 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 031 (+3) ед.

артиллерийских систем — 37 282 (+28) ед.

РСЗО — 1 645 (+3) ед.

средства ПВО — 1300 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 306 (+914) ед.

крылатые ракеты — 4 286 (+0) ед.

корабли / катера — 29 (+1) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 78388 (+120) ед.

специальная техника — 4071 (+1) ед.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что в войне в Украине на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Ким Чен Ина . В Курской области остается еще примерно 11 тыс. солдат КНДР.

Реклама