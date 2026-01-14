ТСН в социальных сетях

Война
438
1 мин

Потери России на 14 января: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли еще шесть танков и более тысячи дронов.

Елена Капник
Утраты России.

© gettyimages.com

По состоянию на 14 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 221 940 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 221 940 (+990) человек

  • танков — 11 550 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 902 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 36 098 (+74) ед.

  • РСЗО — 1 603 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1275 (+5) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 106 428 (+1074) ед.

  • крылатые ракеты — 4 163 (+8) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 74 119 (+232) ед.

  • специальная техника — 4042 (+0) ед.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что Россия хочет набрать тысячи контрактников на оккупированных территориях . В частности, планы касаются, прежде всего, так называемого «Южного военного округа» РФ. Речь идет о Донецкой и Луганской области, Крыме и городе Севастополь, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.

