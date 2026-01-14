Потери России на 14 января: Генштаб обновил данные

Утраты России. / © gettyimages.com

По состоянию на 14 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 221 940 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 221 940 (+990) человек

танков — 11 550 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 23 902 (+3) ед.

артиллерийских систем — 36 098 (+74) ед.

РСЗО — 1 603 (+3) ед.

средства ПВО — 1275 (+5) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 106 428 (+1074) ед.

крылатые ракеты — 4 163 (+8) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 74 119 (+232) ед.

специальная техника — 4042 (+0) ед.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что Россия хочет набрать тысячи контрактников на оккупированных территориях . В частности, планы касаются, прежде всего, так называемого «Южного военного округа» РФ. Речь идет о Донецкой и Луганской области, Крыме и городе Севастополь, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.