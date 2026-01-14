- Дата публикации
Потери России на 14 января: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли еще шесть танков и более тысячи дронов.
По состоянию на 14 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 221 940 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 221 940 (+990) человек
танков — 11 550 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 902 (+3) ед.
артиллерийских систем — 36 098 (+74) ед.
РСЗО — 1 603 (+3) ед.
средства ПВО — 1275 (+5) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 106 428 (+1074) ед.
крылатые ракеты — 4 163 (+8) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 74 119 (+232) ед.
специальная техника — 4042 (+0) ед.
Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что Россия хочет набрать тысячи контрактников на оккупированных территориях . В частности, планы касаются, прежде всего, так называемого «Южного военного округа» РФ. Речь идет о Донецкой и Луганской области, Крыме и городе Севастополь, а также о частях Запорожской и Херсонской областей.