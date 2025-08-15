ТСН в социальных сетях

Война
150
Потери России на 15 августа: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику.

Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 15 августа ВСУ уничтожили 1 068 040 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 068 040 (+940) человек,

  • танков – 11106 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 23133 (+3) ед

  • артиллерийских систем – 31498 (+40) ед

  • РСЗО – 1467 (+1) ед

  • средства ПВО – 1207 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+1) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51190 (+147)

  • крылатые ракеты – 3558 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 58596 (+140)

  • специальная техника – 3940 (+3).

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали по потерям российской армии в войне с Украиной. Сейчас у окупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов. По его словам, сейчас потери российской армии втрое больше украинской, то есть «приблизительно 1 к 3».

