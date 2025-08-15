- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 15 августа: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на утро 15 августа ВСУ уничтожили 1 068 040 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 068 040 (+940) человек,
танков – 11106 (+2) ед
боевых бронированных машин – 23133 (+3) ед
артиллерийских систем – 31498 (+40) ед
РСЗО – 1467 (+1) ед
средства ПВО – 1207 (+0) ед
самолетов – 422 (+1) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 51190 (+147)
крылатые ракеты – 3558 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 58596 (+140)
специальная техника – 3940 (+3).
Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали по потерям российской армии в войне с Украиной. Сейчас у окупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов. По его словам, сейчас потери российской армии втрое больше украинской, то есть «приблизительно 1 к 3».
