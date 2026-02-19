- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 19 февраля: Генштаб обновил данные
Потери российской армии в войне выросли более чем на 800 человек.
По состоянию на утро 19 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 256 910 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 256 910 (+830) человек
танков – 11 682 (+1) ед.
боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.
артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.
РСЗО – 1 649 (+1) ед.
средства ПВО – 1302 (+0) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.
крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
корабли/катера – 29 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 79 036 (+117) ед.
специальная техника – 4072 (+1) ед.
Как сообщалось, в течение февраля армия РФ понесла рекордные потери. В частности, за вторую неделю потери ее личного состава увеличились на 40-50% по сравнению с предыдущими периодами. Так, на каждый квадратный километр территории захватчики теряют около 210 оккупантов.