Война
409
1 мин

Потери России на 19 февраля: Генштаб обновил данные

Потери российской армии в войне выросли более чем на 800 человек.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ в войне.

Потери РФ в войне выросли более чем на 800 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 19 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 256 910 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 256 910 (+830) человек

  • танков – 11 682 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.

  • артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.

  • РСЗО – 1 649 (+1) ед.

  • средства ПВО – 1302 (+0) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.

  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.

  • корабли/катера – 29 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 036 (+117) ед.

  • специальная техника – 4072 (+1) ед.

Как сообщалось, в течение февраля армия РФ понесла рекордные потери. В частности, за вторую неделю потери ее личного состава увеличились на 40-50% по сравнению с предыдущими периодами. Так, на каждый квадратный километр территории захватчики теряют около 210 оккупантов.

409
