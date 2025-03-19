Потери России на 19 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 898 070 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 898 070 (+1060) человек,

танков ‒ 10364 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21523 (+14) ед,

артиллерийских систем – 24704 (+64) ед,

РСЗО – 1320 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1107 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29716 (+100),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 41003 (+111) ед,

специальная техника – 3780 (+0).

Как сообщалось, украинские разведчики "сожгли" мастерскую 155-й бригады РФ. Разведывательная рота 47-й ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов".

Читайте также: