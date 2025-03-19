Потери России на 19 марта: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 898 070 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 898 070 (+1060) человек,
- танков ‒ 10364 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21523 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 24704 (+64) ед,
- РСЗО – 1320 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1107 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 29716 (+100),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41003 (+111) ед,
- специальная техника – 3780 (+0).
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