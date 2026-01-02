ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
343
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 2 января: Генштаб обновил данные

За сутки уничтожены еще шесть российских танков и одна крылатая ракета.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ в войне.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на утро 2 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 209 880 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 209 880 (+910) человек

  • танков – 11 494 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.

  • артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.

  • РСЗО – 1 589 (+2) ед.

  • средства ПВО – 1267 (+1) ед.

  • самолетов – 434 (+0) ед.

  • вертолетов – 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.

  • крылатые ракеты – 4 137 (+1) ед.

  • корабли/катера – 28 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 72 587 (+169) ед.

  • специальная техника – 4035 (+0) ед.

Напомним, ВВС опубликовало материал о том, что потери РФ в войне росли рекордными темпами за последние 10 месяцев 2025-го. Журналисты поименно подтвердили гибель почти 160 тыс. оккупантов. Однако, по оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.

Дата публикации
Количество просмотров
343
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie