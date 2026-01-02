- Дата публикации
Потери России на 2 января: Генштаб обновил данные
За сутки уничтожены еще шесть российских танков и одна крылатая ракета.
По состоянию на утро 2 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 209 880 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 209 880 (+910) человек
танков – 11 494 (+6) ед.
боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.
артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.
РСЗО – 1 589 (+2) ед.
средства ПВО – 1267 (+1) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.
крылатые ракеты – 4 137 (+1) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 72 587 (+169) ед.
специальная техника – 4035 (+0) ед.
Напомним, ВВС опубликовало материал о том, что потери РФ в войне росли рекордными темпами за последние 10 месяцев 2025-го. Журналисты поименно подтвердили гибель почти 160 тыс. оккупантов. Однако, по оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.