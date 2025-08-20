Потери России на 20 августа: Генштаб обновил данные

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 20 августа ВСУ уничтожили 1 072 700 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 072 700 (920) человек.

танков – 11119 (+1) ед

боевых бронированных машин – 23152 (+4) ед

артиллерийских систем – 31748 (+50) ед

РСЗО – 1470 (+0) ед

средства ПВО – 1208 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 52154 (+260)

крылатые ракеты – 3565 (+7)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 59202 (+142)

специальная техника – 3943 (+0)

Как сообщалось, несколько дней назад ВСУ атаковали морской порт РФ "Оля" в Астраханской области. Это важный для россиян логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. По информации, во время атаки поражено судно, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

