- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 20 августа: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику, в том числе полсотни артсистем.
По состоянию на утро 20 августа ВСУ уничтожили 1 072 700 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 072 700 (920) человек.
танков – 11119 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23152 (+4) ед
артиллерийских систем – 31748 (+50) ед
РСЗО – 1470 (+0) ед
средства ПВО – 1208 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 52154 (+260)
крылатые ракеты – 3565 (+7)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 59202 (+142)
специальная техника – 3943 (+0)
Как сообщалось, несколько дней назад ВСУ атаковали морской порт РФ "Оля" в Астраханской области. Это важный для россиян логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. По информации, во время атаки поражено судно, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.