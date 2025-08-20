ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
649
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 20 августа: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику, в том числе полсотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 20 августа ВСУ уничтожили 1 072 700 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 072 700 (920) человек.

  • танков – 11119 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23152 (+4) ед

  • артиллерийских систем – 31748 (+50) ед

  • РСЗО – 1470 (+0) ед

  • средства ПВО – 1208 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52154 (+260)

  • крылатые ракеты – 3565 (+7)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 59202 (+142)

  • специальная техника – 3943 (+0)

Как сообщалось, несколько дней назад ВСУ атаковали морской порт РФ "Оля" в Астраханской области. Это важный для россиян логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. По информации, во время атаки поражено судно, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie