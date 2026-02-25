- Дата публикации
Потери России на 25 февраля: Генштаб обновил данные
За сутки оккупанты потеряли еще три танка и 29 артсистем.
По состоянию на 25 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 262 490 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 262 490 (+1 070) человек
танков — 11 701 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 091 (+5) ед.
артиллерийских систем — 37 589 (+29) ед.
РСЗО — 1 655 (+1) ед.
средства ПВО — 1305 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 146 457 (+886) ед.
крылатые ракеты — 4 347 (+0) ед.
корабли/катера — 29 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 79 971 (+145) ед.
специальная техника — 4075 (+1) ед.
Как сообщалось, ночью против 24 февраля ВСУ разбили штабы и склады РФ в Донецкой области. Главной целью стал вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, украинские войска применили ракеты ATACMS.