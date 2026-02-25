ТСН в социальных сетях

Война
59
1 мин

Потери России на 25 февраля: Генштаб обновил данные

За сутки оккупанты потеряли еще три танка и 29 артсистем.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России в войне выросли более чем на 1000 человек. / © Associated Press

По состоянию на 25 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 262 490 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 262 490 (+1 070) человек

  • танков — 11 701 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 091 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 37 589 (+29) ед.

  • РСЗО — 1 655 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1305 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 146 457 (+886) ед.

  • крылатые ракеты — 4 347 (+0) ед.

  • корабли/катера — 29 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 79 971 (+145) ед.

  • специальная техника — 4075 (+1) ед.

Как сообщалось, ночью против 24 февраля ВСУ разбили штабы и склады РФ в Донецкой области. Главной целью стал вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, украинские войска применили ракеты ATACMS.

