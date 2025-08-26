ТСН в социальных сетях

Война
303
1 мин

Потери России на 26 августа: Генштаб обновил данные

оккупанты теряют и технику. В частности, 33 артсистемы и 95 дронов.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

За сутки уничтожены еще 890 солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 26 августа ВСУ уничтожили 1 077 830 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 077 830 (+890) человек,

  • танков – 11134 (+4) ед

  • боевых бронированных машин – 23178 (+3) ед

  • артиллерийских систем – 31979 (+33) ед

  • РСЗО – 1472 (+0) ед

  • средства ПВО – 1211 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53442 (+95)

  • крылатые ракеты – 3598 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 59769 (+97)

  • специальная техника – 3950 (+2)

Как сообщалось, агенты "АТЭШ" ударили по логистике оккупантов в Запорожской области. Они подожгли объекты на железной дороге, чтобы усложнить оккупантам перевозку грузов.

