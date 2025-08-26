- Дата публикации
- Война
- 303
- 1 мин
Потери России на 26 августа: Генштаб обновил данные
оккупанты теряют и технику. В частности, 33 артсистемы и 95 дронов.
По состоянию на утро 26 августа ВСУ уничтожили 1 077 830 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 077 830 (+890) человек,
танков – 11134 (+4) ед
боевых бронированных машин – 23178 (+3) ед
артиллерийских систем – 31979 (+33) ед
РСЗО – 1472 (+0) ед
средства ПВО – 1211 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 53442 (+95)
крылатые ракеты – 3598 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 59769 (+97)
специальная техника – 3950 (+2)
Как сообщалось, агенты "АТЭШ" ударили по логистике оккупантов в Запорожской области. Они подожгли объекты на железной дороге, чтобы усложнить оккупантам перевозку грузов.