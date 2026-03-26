Потери России на 26 марта: Генштаб назвал реальные цифры
Россияне потеряли почти полсотни артсистем и одно средство ПВО.
По состоянию на утро 25 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 292 170 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России в войне:
личного состава — около 1 292 170 (+1 210) человек
танков — 11 807 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 278 (+4) ед.
артиллерийских систем — 38 795 (+49) ед.
РСЗО — 1 698 (+2) ед.
средства ПВО — 1337 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 198389 (+2038) ед.
крылатые ракеты — 4 491 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 85 352 (+201) ед.
специальная техника — 4 100 (+2) ед.
Как сообщалось, ночью 25 марта ВСУ атаковали российский боевой ледокол. «Пурга» проекта 23550. Под удар попал стратегический объект в Ленинградской области — Выборгский судостроительный завод.