Потери России на 26 марта: Генштаб назвал реальные цифры

Россияне потеряли почти полсотни артсистем и одно средство ПВО.

Елена Капник
Потери России РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 25 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 292 170 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне:

  • личного состава — около 1 292 170 (+1 210) человек

  • танков — 11 807 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 278 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 38 795 (+49) ед.

  • РСЗО — 1 698 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1337 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 198389 (+2038) ед.

  • крылатые ракеты — 4 491 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 85 352 (+201) ед.

  • специальная техника — 4 100 (+2) ед.

Как сообщалось, ночью 25 марта ВСУ атаковали российский боевой ледокол. «Пурга» проекта 23550. Под удар попал стратегический объект в Ленинградской области — Выборгский судостроительный завод.

