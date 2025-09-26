- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 372
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 26 сентября: Генштаб обновил данные
Захватчики активно теряют технику. В частности, в сутки у врага минус два танка и 14 артсистем.
По состоянию на утро 12 сентября ВСУ уничтожили 1 106 430 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 106 430 (+940) человек
танков – 11203 (+2) ед
боевых бронированных машин – 23287 (+0) ед
артиллерийских систем – 33147 (+14) ед
РСЗО – 1501 (+0) ед
средства ПВО – 1222 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 63569 (+334)
крылатые ракеты – 3747 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 62818 (+82)
специальная техника – 3975(+0).
Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал уровень потерь, который может вынудить Россию остановить войну. Он также подчеркнул, что масштабная мобилизация в России не может стать фактором, пошатнувшим общественные настроения в этой стране.