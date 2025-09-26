Потери России на 26 сентября: Генштаб обновил данные

По состоянию на 26 сентября РФ потеряла еще 940 военных-оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 сентября ВСУ уничтожили 1 106 430 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 106 430 (+940) человек

танков – 11203 (+2) ед

боевых бронированных машин – 23287 (+0) ед

артиллерийских систем – 33147 (+14) ед

РСЗО – 1501 (+0) ед

средства ПВО – 1222 (+0) ед

самолетов – 427 (+0) ед

вертолетов – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 63569 (+334)

крылатые ракеты – 3747 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 62818 (+82)

специальная техника – 3975(+0).

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал уровень потерь, который может вынудить Россию остановить войну. Он также подчеркнул, что масштабная мобилизация в России не может стать фактором, пошатнувшим общественные настроения в этой стране.