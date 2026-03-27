Потери России на 27 марта: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли немало техники. В частности, 68 артсистем и две реактивные системы залпового огня.
По состоянию на 27 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 293 170 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек
танков – 11 808 (+1) ед.
боевых бронированных машин – 24 287 (+9) ед.
артиллерийских систем – 38 863 (+68) ед.
РСЗО – 1 700 (+2) ед.
средства ПВО – 1337 (+0) ед.
самолетов – 435 (+0) ед.
вертолетов – 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) ед.
крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
корабли/катера – 33 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 85 569 (+217) ед.
специальная техника – 4 100 (+0) ед.
Как сообщалось, минувшей ночью, 26 марта, Украина нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ России – Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Известно о возгорании установок первичной переработки нефти, а также двух крупных резервуаров.