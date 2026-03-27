ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 27 марта: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли немало техники. В частности, 68 артсистем и две реактивные системы залпового огня.

Автор публикации
Елена Капник
Потери РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 27 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 293 170 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек

  • танков – 11 808 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин – 24 287 (+9) ед.

  • артиллерийских систем – 38 863 (+68) ед.

  • РСЗО – 1 700 (+2) ед.

  • средства ПВО – 1337 (+0) ед.

  • самолетов – 435 (+0) ед.

  • вертолетов – 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) ед.

  • крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.

  • корабли/катера – 33 (+0) ед.

  • подлодки – 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 85 569 (+217) ед.

  • специальная техника – 4 100 (+0) ед.

Как сообщалось, минувшей ночью, 26 марта, Украина нанесла удар по одному из крупнейших НПЗ России Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Известно о возгорании установок первичной переработки нефти, а также двух крупных резервуаров.

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie