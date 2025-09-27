- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 559
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 27 сентября: Генштаб обновил данные
Российская армия активно теряет технику, в частности, у врага стало меньше танков и бронированных машин.
По состоянию на утро 27 сентября ВСУ уничтожили 1 107 400 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 107 400 (+970) человек
танков – 11204 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23288 (+1) ед
артиллерийских систем – 33186 (+39) ед
РСЗО – 1502 (+1) ед
средства ПВО – 1223 (+1) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 63931 (+362)
крылатые ракеты – 3747 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 62909 (+91)
специальная техника – 3977 (+2).
Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, что диктатор РФ Владимир Путин имеет "план Б" вместо мобилизации. Кремль может прибегнуть к призыву, подчеркнул эксперт, если сочтет его необходимым, но существуют еще два сценария. Один из которых – привлечение военных из КНДР.