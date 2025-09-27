ТСН в социальных сетях

Война
559
1 мин

Потери России на 27 сентября: Генштаб обновил данные

Российская армия активно теряет технику, в частности, у врага стало меньше танков и бронированных машин.

Елена Капник
Утраты РФ.

Потери РФ в войне с Украиной выросли еще на 970 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 сентября ВСУ уничтожили 1 107 400 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 107 400 (+970) человек

  • танков – 11204 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23288 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 33186 (+39) ед

  • РСЗО – 1502 (+1) ед

  • средства ПВО – 1223 (+1) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 345 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 63931 (+362)

  • крылатые ракеты – 3747 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 62909 (+91)

  • специальная техника – 3977 (+2).

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, что диктатор РФ Владимир Путин имеет "план Б" вместо мобилизации. Кремль может прибегнуть к призыву, подчеркнул эксперт, если сочтет его необходимым, но существуют еще два сценария. Один из которых – привлечение военных из КНДР.

