Потери России на 28 мая: Генштаб обновил данные

Россия несет рекордные потери в войне.

Елена Капник
Потери России в войне.

По состоянию на 28 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 360 110 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 360 110 (+1 160) человек

  • танков — 11 956 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 625 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 42 832 (+42) ед.

  • РСЗО — 1 806 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1397 (+0) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземные робототехнические комплексы — 1492 (+7) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 314 902 (+1 560) ед.

  • крылатые ракеты — 4687 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 99 906 (+261) ед.

  • специальная техника — 4 227 (+3) ед.

  • Как сообщалось, на днях ВСУ ударили по Севастополю. в аннексированном Крыму. Попание пришлось на здание штаба ВВС Черноморского флота. Этот объект оккупанты начали использовать как основной орган управления после того, как ранее был уничтожен главный штаб флота.

