Потери России на 28 мая: Генштаб обновил данные
Россия несет рекордные потери в войне.
По состоянию на 28 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 360 110 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 360 110 (+1 160) человек
танков — 11 956 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 625 (+7) ед.
артиллерийских систем — 42 832 (+42) ед.
РСЗО — 1 806 (+1) ед.
средства ПВО — 1397 (+0) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземные робототехнические комплексы — 1492 (+7) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 314 902 (+1 560) ед.
крылатые ракеты — 4687 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 99 906 (+261) ед.
специальная техника — 4 227 (+3) ед.
Как сообщалось, на днях ВСУ ударили по Севастополю. в аннексированном Крыму. Попание пришлось на здание штаба ВВС Черноморского флота. Этот объект оккупанты начали использовать как основной орган управления после того, как ранее был уничтожен главный штаб флота.