Потери России на 29 сентября: Генштаб обновил данные
Российская армия активно теряет технику, в частности, у врага стало меньше танков и бронированных машин.
По состоянию на утро 27 сентября ВСУ уничтожили 1 109 590 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек
танков – 11218 (+7) ед
боевых бронированных машин – 23290 (+0) ед
артиллерийских систем – 33284 (+53) ед
РСЗО – 1504 (+1) ед
средства ПВО – 1224 (+1) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617)
крылатые ракеты – 3790 (+43)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111)
специальная техника – 3979 (+2)
Как сообщалось, 27 сентября в оккупированном Мелитополе на закрытой охраняемой военной базе РФ раздался взрыв. В городе бойцы ГУР уничтожили "буханку" и военных РФ. В украинском ведомстве подчеркнули, что это была непростая операция по ликвидации техники и живой силы РФ.