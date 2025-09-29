ТСН в социальных сетях

Война
370
1 мин

Потери России на 29 сентября: Генштаб обновил данные

Российская армия активно теряет технику, в частности, у врага стало меньше танков и бронированных машин.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потерь РФ.

Потери РФ снова выросли - за минувшие сутки ликвидировано еще 1080 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 сентября ВСУ уничтожили 1 109 590 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек

  • танков – 11218 (+7) ед

  • боевых бронированных машин – 23290 (+0) ед

  • артиллерийских систем – 33284 (+53) ед

  • РСЗО – 1504 (+1) ед

  • средства ПВО – 1224 (+1) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 345 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 65002 (+617)

  • крылатые ракеты – 3790 (+43)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63151 (+111)

  • специальная техника – 3979 (+2)

Как сообщалось, 27 сентября в оккупированном Мелитополе на закрытой охраняемой военной базе РФ раздался взрыв. В городе бойцы ГУР уничтожили "буханку" и военных РФ. В украинском ведомстве подчеркнули, что это была непростая операция по ликвидации техники и живой силы РФ.

