Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные

За сутки уничтожены еще 970 солдат РФ. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 113 430 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 113 430 (+970) человек

танков – 11225 (+1) ед

боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед

артиллерийских систем – 33413 (+13) ед

РСЗО – 1514 (+1) ед

средства ПВО – 1222 (+0) ед

самолетов – 427 (+0) ед

вертолетов – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273)

крылатые ракеты – 3793 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44)

специальная техника – 3970 (+0)

Заметим, в Генштабе подчеркнули, что в связи с поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.

Напомним, СБУ посчитала , сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с 2022 года. С февраля 2022 года по август 2025-го зафиксировало почти 50 тысяч фактов запусков этих БПЛА по украинской территории. В результате этих массированных атак погибли 253 человека, получили ранения 1524 человека.