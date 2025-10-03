ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные

В сутки уничтожено немало российской техники. В частности, 13 артсистем и один танк.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

За сутки уничтожены еще 970 солдат РФ. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 113 430 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 113 430 (+970) человек

  • танков – 11225 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 33413 (+13) ед

  • РСЗО – 1514 (+1) ед

  • средства ПВО – 1222 (+0) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273)

  • крылатые ракеты – 3793 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44)

  • специальная техника – 3970 (+0)

Заметим, в Генштабе подчеркнули, что в связи с поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.

Напомним, СБУ посчитала , сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с 2022 года. С февраля 2022 года по август 2025-го зафиксировало почти 50 тысяч фактов запусков этих БПЛА по украинской территории. В результате этих массированных атак погибли 253 человека, получили ранения 1524 человека.

Дата публикации
Количество просмотров
296
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie