Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные
В сутки уничтожено немало российской техники. В частности, 13 артсистем и один танк.
По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 113 430 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 113 430 (+970) человек
танков – 11225 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед
артиллерийских систем – 33413 (+13) ед
РСЗО – 1514 (+1) ед
средства ПВО – 1222 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273)
крылатые ракеты – 3793 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44)
специальная техника – 3970 (+0)
Заметим, в Генштабе подчеркнули, что в связи с поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.
Напомним, СБУ посчитала , сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с 2022 года. С февраля 2022 года по август 2025-го зафиксировало почти 50 тысяч фактов запусков этих БПЛА по украинской территории. В результате этих массированных атак погибли 253 человека, получили ранения 1524 человека.