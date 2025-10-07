Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные

За сутки потери армии РФ выросли более чем на тысячу человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 117 360 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 117 360 (+1020) человек

танков – 11238 (+3) ед

боевых бронированных машин – 23319 (+6) ед

артиллерийских систем – 33493 (+29) ед

РСЗО – 1516 (+0) ед

средства ПВО – 1224 (+1) ед

самолетов – 427 (+0) ед

вертолетов – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67564 (+338)

крылатые ракеты – 3841 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 63575 (+79)

специальная техника – 3973 (+2)

Напомним, в ночь на 6 октября украинские Силы обороны поразили ряд объектов оккупантов в России и Крыму. В частности, был атакован «Завод им. Е.М. Свердлова» – это один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.

