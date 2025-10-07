- Дата публикации
- Война
- 480
- 1 мин
Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные
За сутки потери армии РФ выросли более чем на тысячу человек.
По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 117 360 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 117 360 (+1020) человек
танков – 11238 (+3) ед
боевых бронированных машин – 23319 (+6) ед
артиллерийских систем – 33493 (+29) ед
РСЗО – 1516 (+0) ед
средства ПВО – 1224 (+1) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 67564 (+338)
крылатые ракеты – 3841 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63575 (+79)
специальная техника – 3973 (+2)
Напомним, в ночь на 6 октября украинские Силы обороны поразили ряд объектов оккупантов в России и Крыму. В частности, был атакован «Завод им. Е.М. Свердлова» – это один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.