Война
480
Потери России на 3 октября: Генштаб обновил данные

За сутки потери армии РФ выросли более чем на тысячу человек.

Утраты РФ.

За сутки потери армии РФ выросли более чем на тысячу человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1 117 360 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 117 360 (+1020) человек

  • танков – 11238 (+3) ед

  • боевых бронированных машин – 23319 (+6) ед

  • артиллерийских систем – 33493 (+29) ед

  • РСЗО – 1516 (+0) ед

  • средства ПВО – 1224 (+1) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 67564 (+338)

  • крылатые ракеты – 3841 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63575 (+79)

  • специальная техника – 3973 (+2)

Напомним, в ночь на 6 октября украинские Силы обороны поразили ряд объектов оккупантов в России и Крыму. В частности, был атакован «Завод им. Е.М. Свердлова» – это один из крупных российских производителей взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.

480
