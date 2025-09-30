- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 800
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 30 сентября: Генштаб обновил данные
Уничтожены еще четыре российских танка и 27 артсистем.
По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1110560 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 110 560 (+970) человек
танков – 11222 (+4) ед
боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед
артиллерийских систем – 33311 (+27) ед
РСЗО – 1505 (+1) ед
средства ПВО – 1224 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+1)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301)
крылатые ракеты – 3790 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90)
специальная техника – 3979 (+0).
Напомним, минувшей ночью ВСУ ударили по важному заводу РФ в Брянской области. Было атаковано предприятие «Электродеталь». Дальность полета четырех ракет составила более 240 км.