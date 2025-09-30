ТСН в социальных сетях

Война
800
1 мин

Потери России на 30 сентября: Генштаб обновил данные

Уничтожены еще четыре российских танка и 27 артсистем.

Елена Капник
Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 30 сентября ВСУ уничтожили 1110560 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 110 560 (+970) человек

  • танков – 11222 (+4) ед

  • боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 33311 (+27) ед

  • РСЗО – 1505 (+1) ед

  • средства ПВО – 1224 (+0) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+1)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301)

  • крылатые ракеты – 3790 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90)

  • специальная техника – 3979 (+0).

Напомним, минувшей ночью ВСУ ударили по важному заводу РФ в Брянской области. Было атаковано предприятие «Электродеталь». Дальность полета четырех ракет составила более 240 км.

