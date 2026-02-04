Потери России на 4 февраля: Генштаб обновил данные

Утраты РФ возросли. Ликвидировано еще 780 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на 4 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 243 070 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 780 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 243 070 (+780) человек

танков — 11 637 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 23 992 (+7) ед.

артиллерийских систем — 36 915 (+60) ед.

РСЗО — 1 634 (+1) ед.

средства ПВО — 1293 (+1) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 123 743 (+1 355) ед.

крылатые ракеты — 4 245 (+40) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 76 949 (+211) ед.

специальная техника — 4 062 (+4) ед.

Напомним, в январе 2026-го РФ установила рекорд ракетных ударов по Украине . Всего за месяц была выпущена 91 баллистическая ракета — это самый большой показатель за все время полномасштабной войны. В январе баллистических пусков было больше, чем применений Х-101 и «Калибров» вместе взятых.