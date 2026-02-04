- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 4 февраля: Генштаб обновил данные
Утраты РФ возросли. Ликвидировано еще 780 захватчиков.
По состоянию на 4 февраля 2026 года ВСУ уничтожили 1 243 070 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 780 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 243 070 (+780) человек
танков — 11 637 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 992 (+7) ед.
артиллерийских систем — 36 915 (+60) ед.
РСЗО — 1 634 (+1) ед.
средства ПВО — 1293 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 123 743 (+1 355) ед.
крылатые ракеты — 4 245 (+40) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 76 949 (+211) ед.
специальная техника — 4 062 (+4) ед.
Напомним, в январе 2026-го РФ установила рекорд ракетных ударов по Украине . Всего за месяц была выпущена 91 баллистическая ракета — это самый большой показатель за все время полномасштабной войны. В январе баллистических пусков было больше, чем применений Х-101 и «Калибров» вместе взятых.