Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на 5 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 270 400 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 270 400 (+900) человек

танков — 11 727 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 24 142 (+7) ед.

артиллерийских систем — 37 915 (+41) ед.

РСЗО — 1 667 (+0) ед.

средства ПВО — 1319 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 381 (+1 950) ед.

крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.

корабли/катера — 30 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 81 434 (+210) ед.

специальная техника — 4079 (+1) ед.

Напомним, в конце февраля ВСУ ударили по ключевому заводу РФ в городе в Воткинск. ВСУ нанесли удары ракетами «Фламинго» по предприятию, расположенному в 1400 км от украинской границы. Теперь у россиян возникли проблемы с производством ракет.

