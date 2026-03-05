- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 5 марта: Генштаб обновил данные
оккупанты потеряли много техники. В частности, четыре танка и более 40 артсистем.
По состоянию на 5 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 270 400 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 270 400 (+900) человек
танков — 11 727 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 24 142 (+7) ед.
артиллерийских систем — 37 915 (+41) ед.
РСЗО — 1 667 (+0) ед.
средства ПВО — 1319 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 381 (+1 950) ед.
крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.
корабли/катера — 30 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 81 434 (+210) ед.
специальная техника — 4079 (+1) ед.
Напомним, в конце февраля ВСУ ударили по ключевому заводу РФ в городе в Воткинск. ВСУ нанесли удары ракетами «Фламинго» по предприятию, расположенному в 1400 км от украинской границы. Теперь у россиян возникли проблемы с производством ракет.