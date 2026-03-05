ТСН в социальных сетях

05.03.2026, 08:00
Категория
Война
Количество просмотров
383
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 5 марта: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли много техники. В частности, четыре танка и более 40 артсистем.

Елена Капник
Утраты России.

Утраты России. / © Associated Press

По состоянию на 5 марта 2026 года ВСУ уничтожили 1 270 400 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 270 400 (+900) человек

  • танков — 11 727 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 142 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 37 915 (+41) ед.

  • РСЗО — 1 667 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1319 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 158 381 (+1 950) ед.

  • крылатые ракеты — 4 384 (+0) ед.

  • корабли/катера — 30 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 81 434 (+210) ед.

  • специальная техника — 4079 (+1) ед.

Напомним, в конце февраля ВСУ ударили по ключевому заводу РФ в городе в Воткинск. ВСУ нанесли удары ракетами «Фламинго» по предприятию, расположенному в 1400 км от украинской границы. Теперь у россиян возникли проблемы с производством ракет.

05.03.2026, 08:00
Количество просмотров
383
