Потери РФ по состоянию на 6 сентября 2025 достигли 1 087 180 человек. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на утро 26 августа ВСУ уничтожили 1087180 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 087 180 (+960) человек

танков – 11161 (+2) ед

боевых бронированных машин – 23243 (+0) ед

артиллерийских систем – 32474 (+39) ед

РСЗО – 1480 (+0) ед

средства ПВО – 1217 (+1) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56523 (+256)

крылатые ракеты – 3686 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 60950 (+119)

специальная техника – 3957 (+1)

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес отмечает, что у России достаточно человеческих ресурсов, но возможности оборонной промышленности остаются ограниченными. По его словам, Россия еще сможет воевать год или полтора. Он отмечает, что главная цель российских атак — постоянное давление на Украину, однако такой подход имеет ограниченную перспективу.

Реклама