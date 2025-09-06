ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 6 сентября: Генштаб обновил данные

оккупанты теряют и технику. В частности, 39 артсистем и 256 дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Потери РФ по состоянию на 6 сентября 2025 достигли 1 087 180 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 26 августа ВСУ уничтожили 1087180 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 087 180 (+960) человек

  • танков – 11161 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 23243 (+0) ед

  • артиллерийских систем – 32474 (+39) ед

  • РСЗО – 1480 (+0) ед

  • средства ПВО – 1217 (+1) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56523 (+256)

  • крылатые ракеты – 3686 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 60950 (+119)

  • специальная техника – 3957 (+1)

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес отмечает, что у России достаточно человеческих ресурсов, но возможности оборонной промышленности остаются ограниченными. По его словам, Россия еще сможет воевать год или полтора. Он отмечает, что главная цель российских атак — постоянное давление на Украину, однако такой подход имеет ограниченную перспективу.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie