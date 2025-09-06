- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 6 сентября: Генштаб обновил данные
оккупанты теряют и технику. В частности, 39 артсистем и 256 дронов.
По состоянию на утро 26 августа ВСУ уничтожили 1087180 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 087 180 (+960) человек
танков – 11161 (+2) ед
боевых бронированных машин – 23243 (+0) ед
артиллерийских систем – 32474 (+39) ед
РСЗО – 1480 (+0) ед
средства ПВО – 1217 (+1) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56523 (+256)
крылатые ракеты – 3686 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 60950 (+119)
специальная техника – 3957 (+1)
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес отмечает, что у России достаточно человеческих ресурсов, но возможности оборонной промышленности остаются ограниченными. По его словам, Россия еще сможет воевать год или полтора. Он отмечает, что главная цель российских атак — постоянное давление на Украину, однако такой подход имеет ограниченную перспективу.