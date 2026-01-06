- Дата публикации
Потери России на 6 января: Генштаб обновил данные
Потери РФ в войне выросли еще более чем на 900 захватчиков.
По состоянию на утро 6 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 213 460 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 213 460 (+940) человек
танков – 11 512 (+5) ед.
боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.
артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.
РСЗО – 1 593 (+1) ед.
средства ПВО – 1269 (+1) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.
крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед.
специальная техника – 4036 (+0) ед.
Как сообщалось, украинские военные взяли в плен агента РФ в Купянске, корректировавшем удары по украинским позициям в этом городе на Харьковщине. Противник действовал скрытно: он постоянно менял локации, прячась в плотной городской застройке.