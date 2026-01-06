Потери России на 6 января: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне выросли еще более чем на 900 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 6 января 2026 года ВСУ уничтожили 1 213 460 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 213 460 (+940) человек

танков – 11 512 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.

артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.

РСЗО – 1 593 (+1) ед.

средства ПВО – 1269 (+1) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.

крылатые ракеты – 4 137 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 102 (+157) ед.

специальная техника – 4036 (+0) ед.

Как сообщалось, украинские военные взяли в плен агента РФ в Купянске, корректировавшем удары по украинским позициям в этом городе на Харьковщине. Противник действовал скрытно: он постоянно менял локации, прячась в плотной городской застройке.

