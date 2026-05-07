Война
1162
1 мин

Потери России на 7 мая: Генштаб обновил данные

В течение суток оккупанты потеряли почти 1900 беспилотников разных типов.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России.

Потери России / © Associated Press

По состоянию на 7 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 338 060 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 1 338 060 (+890) человек

  • танков — 11 918 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 521 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 41 539 (+61) ед.

  • РСЗО/MLRS — 1 776 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1365 (+2) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземные робототехнические комплексы — 1336 (+4) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 277 912 (+1 851) ед.

  • крылатые ракеты — 4585 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 94 545 (+233) ед.

  • специальная техника — 4 172 (+2) ед.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский шокировал новое число потерь армии РФ. В течение апреля было ликвидировано (убито и ранено) 35 тыс. российских окупантов. По его словам, «по каждому впечатлению есть четкое подтверждение».

