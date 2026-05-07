Потери России на 7 мая: Генштаб обновил данные
В течение суток оккупанты потеряли почти 1900 беспилотников разных типов.
По состоянию на 7 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 338 060 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава — около 1 338 060 (+890) человек
танков — 11 918 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 521 (+6) ед.
артиллерийских систем — 41 539 (+61) ед.
РСЗО/MLRS — 1 776 (+1) ед.
средства ПВО — 1365 (+2) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 352 (+0) ед.
наземные робототехнические комплексы — 1336 (+4) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 277 912 (+1 851) ед.
крылатые ракеты — 4585 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 94 545 (+233) ед.
специальная техника — 4 172 (+2) ед.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский шокировал новое число потерь армии РФ. В течение апреля было ликвидировано (убито и ранено) 35 тыс. российских окупантов. По его словам, «по каждому впечатлению есть четкое подтверждение».