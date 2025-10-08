- Дата публикации
Потери России на 8 октября: Генштаб обновил данные
В сутки уничтожено еще более тысячи российских оккупантов.
По состоянию на утро 8 октября ВСУ уничтожили 1 118 370 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 118 370 (+1010) человек
танков – 11240 (+2) ед
боевых бронированных машин – 23324 (+5) ед
артиллерийских систем – 33519 (+26) ед
РСЗО – 1517 (+1) ед
средства ПВО – 1225 (+1) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401)
крылатые ракеты – 3841 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63650 (+75)
специальная техника – 3973 (+0)
Напомним, издание Forbes сообщило о том, что агрессорка Россия массово вербует кубинцев на войну против Украины. По данным украинской разведки, в войне против Украины могут участвовать до 25 тысяч граждан Кубы, что делает их крупнейшим иностранным контингентом в составе российских войск.