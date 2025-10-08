ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
590
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 8 октября: Генштаб обновил данные

В сутки уничтожено еще более тысячи российских оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

За сутки уничтожено более тысячи российских оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 8 октября ВСУ уничтожили 1 118 370 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 118 370 (+1010) человек

  • танков – 11240 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 23324 (+5) ед

  • артиллерийских систем – 33519 (+26) ед

  • РСЗО – 1517 (+1) ед

  • средства ПВО – 1225 (+1) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401)

  • крылатые ракеты – 3841 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63650 (+75)

  • специальная техника – 3973 (+0)

Напомним, издание Forbes сообщило о том, что агрессорка Россия массово вербует кубинцев на войну против Украины. По данным украинской разведки, в войне против Украины могут участвовать до 25 тысяч граждан Кубы, что делает их крупнейшим иностранным контингентом в составе российских войск.

Дата публикации
Количество просмотров
590
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie