По состоянию на утро 8 октября ВСУ уничтожили 1 118 370 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 118 370 (+1010) человек

танков – 11240 (+2) ед

боевых бронированных машин – 23324 (+5) ед

артиллерийских систем – 33519 (+26) ед

РСЗО – 1517 (+1) ед

средства ПВО – 1225 (+1) ед

самолетов – 427 (+0) ед

вертолетов – 346 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401)

крылатые ракеты – 3841 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 63650 (+75)

специальная техника – 3973 (+0)

Напомним, издание Forbes сообщило о том, что агрессорка Россия массово вербует кубинцев на войну против Украины. По данным украинской разведки, в войне против Украины могут участвовать до 25 тысяч граждан Кубы, что делает их крупнейшим иностранным контингентом в составе российских войск.

