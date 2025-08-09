ТСН в социальных сетях

Потери России на 9 августа: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику и вооружение.

Потери РФ

За прошедшие сутки потери россиян выросли еще на 940 захватчиков. / © Associated Press

По состоянию на утро 9 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 062 290 (+940) человек

  • танков – 11088 (+5) ед

  • боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 31273 (+41) ед

  • РСЗО – 1456 (+0) ед

  • средства ПВО – 1204 (+1) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147)

  • крылатые ракеты – 3555 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125)

  • специальная техника – 3936 (+0)

Как сообщалось, украинская разведка уничтожила ценную радиолокационную станцию россиян в Крыму. Военные ударили в Крыму редкую РЛС оккупантов - 98Л6 «Енисей». Эта станция является ключевым элементом комплекса С-500 "Прометей".

