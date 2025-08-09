- Дата публикации
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 9 августа: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику и вооружение.
По состоянию на утро 9 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 940 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 062 290 (+940) человек
танков – 11088 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед
артиллерийских систем – 31273 (+41) ед
РСЗО – 1456 (+0) ед
средства ПВО – 1204 (+1) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147)
крылатые ракеты – 3555 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125)
специальная техника – 3936 (+0)
Как сообщалось, украинская разведка уничтожила ценную радиолокационную станцию россиян в Крыму. Военные ударили в Крыму редкую РЛС оккупантов - 98Л6 «Енисей». Эта станция является ключевым элементом комплекса С-500 "Прометей".