- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 552
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 9 октября: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки русские войска потеряли еще 1020 своих военных-оккупантов.
По состоянию на утро 9 октября ВСУ уничтожили 1 119 390 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 119 390 (+1020) человек
танков – 11241 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23325 (+1) ед
артиллерийских систем – 33534 (+15) ед
РСЗО – 1517 (+0) ед
средства ПВО – 1225 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 68293 (+328)
крылатые ракеты – 3841 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 63705 (+55)
специальная техника – 3973 (+0)
Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал о потери военных за неделю войны России против Украины. Так, только за прошлую неделю погибли 7812 военных. Американский лидер выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию «безумием».