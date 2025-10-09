ТСН в социальных сетях

Потери России на 9 октября: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки русские войска потеряли еще 1020 своих военных-оккупантов.

Утраты РФ.

Потери РФ в война за минувшие сутки составили 1020 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 9 октября ВСУ уничтожили 1 119 390 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1020 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 119 390 (+1020) человек

  • танков – 11241 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23325 (+1) ед

  • артиллерийских систем – 33534 (+15) ед

  • РСЗО – 1517 (+0) ед

  • средства ПВО – 1225 (+0) ед

  • самолетов – 427 (+0) ед

  • вертолетов – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68293 (+328)

  • крылатые ракеты – 3841 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 63705 (+55)

  • специальная техника – 3973 (+0)

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал о потери военных за неделю войны России против Украины. Так, только за прошлую неделю погибли 7812 военных. Американский лидер выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию «безумием».

