- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 803
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 9 сентября: Генштаб обновил данные
оккупанты теряют и технику. В частности, 32 артсистемы и один танк.
По состоянию на утро 9 сентября ВСУ уничтожили 1 090 010 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,
танков – 11169 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед
артиллерийских систем – 32577 (+32) ед
РСЗО – 1482 (+1) ед
средства ПВО – 1217 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226)
крылатые ракеты – 3691 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки / submarines – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)
специальная техника / special equipment – 3963 (+2)
Напомним, данные UA War Infographics свидетельствуют о том, что за три месяца лета армия РФ понесла адские потери на войне в Украине. За одно только лето 2025 года россияне потеряли более 94 тысяч человек и 32 000 единиц техники.