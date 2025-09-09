ТСН в социальных сетях

Потери России на 9 сентября: Генштаб обновил данные

оккупанты теряют и технику. В частности, 32 артсистемы и один танк.

Утраты РФ.

Потери РФ по состоянию на 9 сентября 2025 достигли 1 090 010 человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 9 сентября ВСУ уничтожили 1 090 010 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,

  • танков – 11169 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед

  • артиллерийских систем – 32577 (+32) ед

  • РСЗО – 1482 (+1) ед

  • средства ПВО – 1217 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226)

  • крылатые ракеты – 3691 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки / submarines – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)

  • специальная техника / special equipment – 3963 (+2)

Напомним, данные UA War Infographics свидетельствуют о том, что за три месяца лета армия РФ понесла адские потери на войне в Украине. За одно только лето 2025 года россияне потеряли более 94 тысяч человек и 32 000 единиц техники.

