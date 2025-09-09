Потери России на 9 сентября: Генштаб обновил данные

Потери РФ по состоянию на 9 сентября 2025 достигли 1 090 010 человек. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на утро 9 сентября ВСУ уничтожили 1 090 010 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,

танков – 11169 (+1) ед

боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед

артиллерийских систем – 32577 (+32) ед

РСЗО – 1482 (+1) ед

средства ПВО – 1217 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226)

крылатые ракеты – 3691 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки / submarines – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)

специальная техника / special equipment – 3963 (+2)

Напомним, данные UA War Infographics свидетельствуют о том, что за три месяца лета армия РФ понесла адские потери на войне в Украине. За одно только лето 2025 года россияне потеряли более 94 тысяч человек и 32 000 единиц техники.

Реклама