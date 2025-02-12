Потери России на фронте ошеломляют: на какое время оккупантам хватит ресурсов для наступления

Несмотря на более полумиллиона убитых и тяжело раненых солдат, государство-агрессор имеет достаточное количество ресурсов, чтобы продолжать наступательные действия не менее года.

Российская армия способна продолжать наступление в Украине в течение года. Несмотря на огромные потери на фронте техники и людей, государству-агрессору удалось частично восстановить силы.

Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS).

Аналитики IISS отмечают, что в прошлом году российская армия потеряла более 5 тысяч единиц военной техники.

около 1,4 тысячи танков;

более 3,7 тысяч БМП и БТР.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери военной техники россиян приблизились к оглушительной цифре в 14 тысяч единиц.

"Несмотря на эти потрясающие цифры, Россия смогла восстановить некоторые из этих потерь, полагаясь на сохранившееся советское унаследованное оборудование. По оценкам IISS, в прошлом году Россия отремонтировала и построила более 1500 танков и около 2800 БМП и БТР", – говорится в отчете.

В то же время, отмечается, что старая советская техника, которая хранилась на складах, находится не в лучшем состоянии, поэтому россиянам будет все труднее компенсировать свои потери на поле боя.

"Количество активной техники в России только сейчас достигло уровня, подобного февралю 2022 года. Значительное расширение подразделений усилило дефицит техники, необходимой для достижения полной численности. Эта проблема также осложняется недостаточным качеством и потенциальной нехваткой запчастей. Главная проблема, от которой страдает Россия, — недостаток БМП и БТР, даже при условии увеличенных объемов производства", – подчеркнули аналитики.

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Из-за дефицита военной техники россияне изменили тактику и начали использовать "временные средства" [вероятно, речь идет о фактах применения гражданских транспортных средств – ред.], а также сделали ставку на наступление силами пехоты, что значительно увеличило потери живой силы.

"Как и потери техники трудно определить точное количество потерь личного состава россиян. Однако по состоянию на начало января 2025 года, по оценкам IISS, было убито по меньшей мере 172 000 российских военнослужащих и 611 000 ранены", — говорится в отчете.

По информации IISS, по крайней мере, 376 000 российских военных получили тяжелые ранения, стали инвалидами и не смогут вернуться в военную службу. А 234 тысячи раненых, подлежащих выздоровлению, вероятно, вернутся на фронт.

За три года войны россияне мобилизовали, в частности и принудительно на оккупированном Донбассе, а также завербовали, в том числе по тюрьмам и колониям, всего около 976 тысяч человек, которых бросили на войну против Украины.

С учетом потерь и мобилизации, по состоянию на конец декабря 2024 года российская оккупационная армия, ведущая боевые действия против Украины, насчитывала примерно 617 тысяч солдат, в том числе с подлежащими выздоровлению ранеными и проходящими обучение.

"Хотя российские силы, вероятно, деградируют в ближайшие месяцы, они были достаточно восстановлены и адаптированы для поддержки наступательных операций еще по крайней мере год; однако это привело бы к очень высокой цене и большим жертвам", — подытожили в IISS.

Напомним, по мнению военного обозревателя Дениса Поповича, ситуация на Купянском направлении развивается не в пользу ВСУ. Здесь оккупанты расширяют свой плацдарм. Тем временем, украинские защитники замедлили наступление россиян под Покровском.

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