Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Потери России на фронте превысили 1,25 миллиона военных — Генштаб

Потери оккупационной армии РФ выросли на несколько сотен человек за сутки.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 800 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 250 950 (+800) человек

  • танков — 11 667 (+5)

  • боевых бронированных машин — 24 028 (+3)

  • артиллерийских систем — 37 254 (+41)

  • РСЗО — 1 642 (+1)

  • средства ПВО — 1 300 (+1)

  • самолетов — 435 вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня / — 133 392 (+1 239)

  • крылатые ракеты — 4 286 (+16)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 78 268 (+127)

  • специальная техника — 4 070

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.

Дата публикации
Количество просмотров
140
