- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на фронте превысили 1,25 миллиона военных — Генштаб
Потери оккупационной армии РФ выросли на несколько сотен человек за сутки.
В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 800 военных и десятки единиц техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 250 950 (+800) человек
танков — 11 667 (+5)
боевых бронированных машин — 24 028 (+3)
артиллерийских систем — 37 254 (+41)
РСЗО — 1 642 (+1)
средства ПВО — 1 300 (+1)
самолетов — 435 вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня / — 133 392 (+1 239)
крылатые ракеты — 4 286 (+16)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 78 268 (+127)
специальная техника — 4 070
Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.
4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.