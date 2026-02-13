Потери России на фронте превысили 1,25 миллиона военных — Генштаб

Оккупант / © Associated Press

В войне против Украины российская армия потеряла в сутки 800 военных и десятки единиц техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 250 950 (+800) человек

танков — 11 667 (+5)

боевых бронированных машин — 24 028 (+3)

артиллерийских систем — 37 254 (+41)

РСЗО — 1 642 (+1)

средства ПВО — 1 300 (+1)

самолетов — 435 вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня / — 133 392 (+1 239)

крылатые ракеты — 4 286 (+16)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 78 268 (+127)

специальная техника — 4 070

Ранее сообщалось, что за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превосходит потери в любой войне после Второй мировой. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

4 февраля президент Владимир Зеленский впервые за длительное время назвал новую цифру потерь Украины на фронте. Зеленский привел цифру в 55 000 погибших.