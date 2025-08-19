ТСН в социальных сетях

Потери России на фронте выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 19 августа

Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 071 780 человек личного состава.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские оккупанты

Российские оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 890 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 071 780 человек.

Об этом 19 августа сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 19.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1071780 (+890) человек

  • танков — 11118

  • боевых бронированных машин — 23148

  • артиллерийских систем — 31698 (+66)

  • РСЗО — 1470 (+1)

  • средства ПВО — 1208

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 51894 (+209)

  • крылатые ракеты — 3558

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59060 (+123)

  • специальная техника — 3943 (+1)

Напомним, россияне монтируют фейковые видеозахваты территорий Украины войсками, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Таким образом, Кремль затем манипулирует на переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

