Потери России на фронте выросли: Генштаб обновил данные по состоянию на 19 августа
Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 071 780 человек личного состава.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 890 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне против Украины составляют 1 071 780 человек.
Об этом 19 августа сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 19.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1071780 (+890) человек
танков — 11118
боевых бронированных машин — 23148
артиллерийских систем — 31698 (+66)
РСЗО — 1470 (+1)
средства ПВО — 1208
самолетов — 422
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 51894 (+209)
крылатые ракеты — 3558
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 59060 (+123)
специальная техника — 3943 (+1)
Напомним, россияне монтируют фейковые видеозахваты территорий Украины войсками, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Таким образом, Кремль затем манипулирует на переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.