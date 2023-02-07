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Потери России перевалили за 133 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери России перевалили за 133 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены 14 вражеских танков.

С 24 февраля 2022-го по 7 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 133 190 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1030 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага:

  • личного состава — около 133 190 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков — 3245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 6443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем — 2232 (+1) ед,
  • РСЗО — 461 (+0) ед,
  • средства ПВО — 227 (+0) ед,
  • самолетов — 294 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,
  • специальная техника – 208 (+5).

Напомним, начались 349 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия русской Федерации продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1147
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