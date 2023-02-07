Потери России перевалили за 133 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских солдат

С 24 февраля 2022-го по 7 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 133 190 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 1030 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага:

личного состава — около 133 190 (+1030) человек ликвидировано,

танков — 3245 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 6443 (+28) ед,

артиллерийских систем — 2232 (+1) ед,

РСЗО — 461 (+0) ед,

средства ПВО — 227 (+0) ед,

самолетов — 294 (+0) ед,

вертолетов — 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,

специальная техника – 208 (+5).

Напомним, начались 349 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия русской Федерации продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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