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Потери России перевалили за 135 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 910 российских солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1154
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Потери России перевалили за 135 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 910 российских солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены 4 вражеских системы ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 9 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 135 010 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага:

  • личного состава — около 135 010 (+910) человек ликвидировано,
  • танков — 3255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2244 (+8) ед,
  • РСЗО — 463 (+2) ед,
  • средства ПВО — 232 (+4) ед,
  • самолетов — 295 (+0) ед,
  • вертолетов — 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9) ед,
  • специальная техника – 211 (+0).

Напомним, 8 февраля начались 351 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак врага.

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Дата публикации
Просмотры
1154
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