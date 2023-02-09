Потери России перевалили за 135 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 910 российских солдат

Уничтожены 4 вражеских системы ПВО.
С 24 февраля 2022-го по 9 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 135 010 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага:
- личного состава — около 135 010 (+910) человек ликвидировано,
- танков — 3255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6468 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2244 (+8) ед,
- РСЗО — 463 (+2) ед,
- средства ПВО — 232 (+4) ед,
- самолетов — 295 (+0) ед,
- вертолетов — 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9) ед,
- специальная техника – 211 (+0).
Напомним, 8 февраля начались 351 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия России пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак врага.
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