Потери России перевалили за 62 тыс: ВСУ за сутки ликвидировали 380 оккупантов и уничтожили вертолет

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 62 тыс. личного состава.

Так, по состоянию на 8 октября ВСУ ликвидировали уже около 62 060 тыс. российских оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 08.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 62 060 тыс. (+380) человек ликвидировано;

танков – 2472 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед;

артиллерийских систем – 1459 (+4) ед;

РСЗО – 345 (+1) ед;

средства ПВО – 180 (+3) ед;

самолетов – 266 (+0) ед;

вертолетов – 234 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли /катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 3875 (+13) ед;

специальная техника – 136 (+1).

Напомним, за сутки на юге Украины погибли сотни оккупантов, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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