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Потери России перевалили за 62 тыс: ВСУ за сутки ликвидировали 380 оккупантов и уничтожили вертолет

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Потери России перевалили за 62 тыс: ВСУ за сутки ликвидировали 380 оккупантов и уничтожили вертолет

Фото: Associated Press

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 62 тыс. личного состава.

Так, по состоянию на 8 октября ВСУ ликвидировали уже около 62 060 тыс. российских оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 62 060 тыс. (+380) человек ликвидировано;
  • танков – 2472 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед;
  • артиллерийских систем – 1459 (+4) ед;
  • РСЗО – 345 (+1) ед;
  • средства ПВО – 180 (+3) ед;
  • самолетов – 266 (+0) ед;
  • вертолетов – 234 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли /катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3875 (+13) ед;
  • специальная техника – 136 (+1).

Напомним, за сутки на юге Украины погибли сотни оккупантов, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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Дата публикации
Просмотры
1397
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