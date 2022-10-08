Потери России перевалили за 62 тыс: ВСУ за сутки ликвидировали 380 оккупантов и уничтожили вертолет

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 62 тыс. личного состава.
Так, по состоянию на 8 октября ВСУ ликвидировали уже около 62 060 тыс. российских оккупантов. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 62 060 тыс. (+380) человек ликвидировано;
- танков – 2472 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед;
- артиллерийских систем – 1459 (+4) ед;
- РСЗО – 345 (+1) ед;
- средства ПВО – 180 (+3) ед;
- самолетов – 266 (+0) ед;
- вертолетов – 234 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли /катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3875 (+13) ед;
- специальная техника – 136 (+1).
Напомним, за сутки на юге Украины погибли сотни оккупантов, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.
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