Потери России перевалили за 64 тыс.: ВСУ за сутки ликвидировали еще 400 оккупантов и уничтожили два вертолета

Генштаб обновил данные о потерях российской армии за сутки.

По состоянию на 15 октября общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 64 700 тысяч человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 64700 (+400) человек ликвидировано;

танков ‒ 2524 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 5179 (+7) ед;

артиллерийских систем – 1582 (+16) ед;

РСЗО – 365 (+3) ед;

средства ПВО – 186 (+0) ед;

самолетов – 268 (+0) ед;

вертолетов — 242 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);

крылатые ракеты – 316 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3951 (+7) ед;

специальная техника – 142 (+0).

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки армии РФ в Донецкой области, но враг продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донбасса, а также на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В медицинские учреждения, расположенные на временно оккупированных территориях Украины, поступает большое количество раненых российских захватчиков. В больницу Донецка в течение недели поступило около 100 раненых.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ситуация в Беларуси обостряется. Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко объявил скрытую мобилизацию в селах, а перед этим заявил о развертывании совместной региональной группировки войск из РФ.

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