Потери России перевалили за 91 тысячу: ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и сбили самолет

Общие потери армии Российской Федерации перевалили за 91 тысячу. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 550 российских захватчиков. Поэтому на 4 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 91 150 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 04.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 91 150 (+550) человек ликвидировано;

танков ‒ 2922 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 5892 (+6) ед;

артиллерийских систем – 1908 (+2) ед;

РСЗО – 395 (+0) ед;

средства ПВО – 210 (+0) ед;

самолетов – 281 (+1) ед;

вертолетов – 263 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1);

крылатые ракеты – 531 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7) ед;

специальная техника – 163 (+0).

Потери России в войне против Украины

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Кремль новой волной мобилизации в России надеется переломить ход войны с Украиной в свою пользу. Вторая волна мобилизации может быть больше первой.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что на поле боя мобилизованные россияне не различают цели, не знают, куда и как стрелять.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Вооруженные силы Украины контролируют все основные логистические трассы, по которым обеспечивается материально-техническая основа украинского контингента в Бахмуте. А ПВК "Вагнер" сменила тактику и перешла к активной обороне.

В разговоре, который перехватило ГУР Украины, кафир рассказывает, что солдаты погибают из-за того, что им не выдают патроны в автоматы.

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