Потери России по состоянию на 10 ноября: Генштаб обновил данные

Враг теряет много техники.
По состоянию на утро 10 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 755 940 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1350 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ :
- личного состава – около 755 940 (+1350) человек,
- танков ‒ 9524 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19596 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 21064 (+3) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1023 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20107 (+14),
- крылатые ракеты ‒ 2859 (+0),
- корабли /катера/warships ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31037 (+48) ед,
- специальная техника – 3637 (+1).
Как сообщал генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о том, что армия РФ несет огромные потери на войне. Впрочем, даже из-за колоссальных потерь ее наступление не остановится.