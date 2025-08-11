- Дата публикации
- Война
- 1218
- 1 мин
Потери России по состоянию на 11 августа: Генштаб обновил данные
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 августа составляют около 1064240 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 11.08.25 ориентировочно составили:
личный состав - около 1064240 (+1000) человек
танки - 11093 (+4)
боевые бронированные машины — 23114 (+7)
артиллерийские системы - 31380 (+37)
РСЗО - 1462 (+2)
средства ПВО - 1204
самолеты — 421
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня - 50646 (+191)
крылатые ракеты - 3 556
корабли/катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 58113 (+131)
специальная техника — 3 936
Напомним, Путин не готов к компромиссам в войне с Украиной, несмотря на военное давление и экономические санкции. По оценкам аналитиков, российский президент сосредоточен на поддержке диалога с Дональдом Трампом, чтобы избежать резкого охлаждения в отношениях с Вашингтоном.