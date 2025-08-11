ТСН в социальных сетях

Потери России по состоянию на 11 августа: Генштаб обновил данные

Общие потери россиян с начала полномасштабной войны достигли 1064240 человек личного состава.

Потери русской армии

Потери РФ в войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 августа составляют около 1064240 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 11.08.25 ориентировочно составили:

  • личный состав - около 1064240 (+1000) человек

  • танки - 11093 (+4)

  • боевые бронированные машины — 23114 (+7)

  • артиллерийские системы - 31380 (+37)

  • РСЗО - 1462 (+2)

  • средства ПВО - 1204

  • самолеты — 421

  • вертолеты — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 50646 (+191)

  • крылатые ракеты - 3 556

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 58113 (+131)

  • специальная техника — 3 936

Напомним, Путин не готов к компромиссам в войне с Украиной, несмотря на военное давление и экономические санкции. По оценкам аналитиков, российский президент сосредоточен на поддержке диалога с Дональдом Трампом, чтобы избежать резкого охлаждения в отношениях с Вашингтоном.

