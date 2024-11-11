Потери России по состоянию на 11 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 11 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 710 660 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1770 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 710 660 (+1770) человек,

танков ‒ 9253 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18766 (+40) ед,

артиллерийских систем – 20314 (+34) ед,

РСЗО – 1245 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 996 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 18676 (+57),

крылатые ракеты ‒ 2636 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 28802 (+119) ед,

специальная техника – 3620 (+16).

Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

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